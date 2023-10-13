Відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива: ССО провели вдалу операцію у Мелітополі

Сили спеціальних операцій провели успішну операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Тепер окупанти відрізані від постачання боєприпасів та палива.

Вибух був настільки потужний, що його чули навіть у Маріуполі. Російські військові підіймали авіацію й почали незвично-активний рух у бік Донецька.

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Подробиці успішної операції

Рух опору Сил спеціальних операцій провів у тимчасово окупованому Мелітополі вдалу операцію. Близько о 07:30 13 жовтня підірвали залізничну колію, яку активно використовували російські військові для постачання боєприпасів, палива та іншої зброї.

У результаті потужного вибуху серйозно пошкоджено залізничне полотно й потяг, який доставляв російським загарбникам необхідне озброєння.

ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Наразі встановлюють додаткову інформацію щодо втрат ворога. Окупанти оточили місце вибуху й намагаються приховати факт диверсії. Також російські військові намагаються розшукати осіб, які вчинили диверсію. Втім, у Центрі нацспротиву повідомляють, що партизани вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.

У Центрі національного спротиву також розповіли деталі щодо потяга, який підірвали під час диверсійної операції. Там уточнили, що цією залізницею окупанти щодня возили з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси й паливо, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. За попередніми даними, пошкоджено близько 150 метрів залізничного полотна.



Де ССО підірвали залізницю / Фото Центру нацспротиву

Окупантам "тривожно" у Запорізькій області

Російські загарбники готуються до оборони Токмака, що у Запорізькій області. Так, за словами агентів "Атеш", один з російських підрозділів відправили на цей напрямок, аби вони зміцнювали й посилювали фортифікаційні споруди поблизу окупованого міста.

Крім того, партизани дізналися про слабкі місця окупантів поблизу Токмака й вже передали цю інформацію до відповідних структур.

"Тяжкі втрати російських окупаційних військ біля Роботиного на Запорізькому фронті змушують командування збройних сил Росії створювати нові укріпрайони. Однак навіть запеклі окупанти розуміють, що українські сили їм не зупинити", – наголосили в "Атеш".