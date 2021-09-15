Видруковувати не потрібно: як працюватимуть "жовті" та "зелені" внутрішні СOVID-сертифікати

15 вересня 2021 , 13:35
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Джерело:

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

У Мінцифри розповіли, що наразі триває розроблення 2 версій внутрішніх COVID-сертифікатів у Дії. Нові карантинні правила набудуть чинності вже з 20 вересня.

За даними Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Паперову версію не друкуватимуть. 

Зауважте У Дії з'являться небіометричні паспорти: які саме

  • Отримати "жовтий" паспорт українці зможуть вже після першої дози вакцини. Цей сертифікат діятиме упродовж 120 днів. 
  • "Зелений" паспорт отримуватимуть після повного курсу вакцинації. Його дія триватиме 365 днів.

Як це вплине на життя українців

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу. 

Наразі триває робота над впровадженням цього функціонала у застосунок Дія.

Згодом також додамо можливість згенерувати сертифікат на порталі Дія та видрукувати його, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом,
– заявив Федоров.

Якщо Україна перейде у жовту зону, впровадження COVID-сертифікатів допоможе зберегти економічну активність. 

Скільки українців вже користуються COVID-сертифікатами

  • За даними Мінцифри, наразі COVID-сертифікати згенерували вже приблизно 650 тисяч українців.
  • Окрім того, тисячі українців вже протестували свої паспорти вакцинації у країнах Євросоюзу.

Кольорові COVID-сертифікати: головне

  • Кабмін 13 вересня ухвалив рішення про посилення карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, в Україні введуть "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати.
  • Вони нададуть вакцинованим українцям низку привілеїв.
  • Нові правила набудуть чинності вже з 20 вересня. 
  • Українці й надалі матимуть право обирати, яким препаратом вакцинуватися. 
  • Тим часом ситуація з коронавірусом в Україні ускладнюється

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Мар'яна Бекало