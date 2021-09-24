Відшмагати б тебе, – батько Зеленського публічно пригрозив Шарію й назвав його "брехуном"

Батько чинного президента Олександр Зеленський та проросійський пропагандист Анатолій Шарій посперечалися в інстаграмі. Вони обмінялися різними звинуваченнями.

Кілька днів тому батько президента Олександр Зеленський опублікував у своєму інстаграмі кілька фото із сімейного архіву. Це сталося ще 13 вересня.

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Батько президента показав сімейні фото

Тоді Зеленський-старший написав, що має дах над головою у рідному місті, кохану дружину та сина, який добився успіху, а також внуки, в яких все ще попереду. "Що ще потрібно для щастя?", – зазначив він. Серед тих, хто відреагував на допис, був й Анатолій Шарій. Цікаво, що коментар під ним він залишив не одразу ж після публікації, а лише сьогодні, 24 вересня – приблизно о 14:30.



Допис Олександра Зеленського в інстаграмі та коментар Шарія / Скриншот

Що написав Шарій

Пропагандист звернувся до Зеленського-старшого в агресивній формі: заявив, що його син домігся успіху завдяки людям, який він обдурив. "Вирощуй огірки на дачі й не вилазь на світло, поки твій син вводить санкції проти сімей опонентів", – написав скандальний блогер.

На цьому словесні баталії між батьком президента та Шарієм не завершилися. Олександр Зеленський назвав пропагандиста "безсоромним". Мовляв, як він собі дозволяє так розмовляти з літньою людиною.

Відшмагати б тебе як слід, щоб знав, як зі старшими розмовляти. Ось і показав ти всю свою сутність, "борець з диктатором". Тільки огризатися і можеш,

– батько президента.

Крім цього, він написав, що рано чи пізно Шарій відповість за свої слова. Мовляв, усе в житті повертається бумерангом.



Спілкування між Зеленським-старшим та Шарієм / Скриншот

У сторіс Зеленський-старший назвав пропагандиста "нахабним боягузом й брехуном, який докотився до того, що хамить дорослій людині". Він також поскаржився на те, що той привів до нього на сторінку "армію прихильників, які лиш те й можуть, що поливати брудом".

Шарій заявив, що його матері вручили підозру

Перший допис на сторінці Олександра Зеленського з'явився 25 квітня, загалом їх є 3. Серед тих, хто підписаний на нього, є й офіційна сторінка глави держави, що свідчить про те, що цей акаунт – не фейковий.

Згодом цього ж дня, 24 вересня, Шарій у своєму телеграмі написав, що СБУ вручила підозру його матерів. Допис про це з'явився в його телеграмі о 18:15. Пропагандист стверджує, що до матері приходили 4 співробітники відомства.

24 канал вже звернувся до СБУ, аби там підтвердили або спростували цю інформацію. Ми оновимо цю новинку, як тільки отримаємо офіційний коментар.