Відсьогодні Херсонщина стала першою "червоною" областю: які там обмеження

Херсонська область опівночі 15 жовтня перейшла до червоної карантинної зони. Відтепер там діють жорсткі коронавірусні обмеження.

Варто зазначити, що Херсонщина стала першим регіоном, який "почервонів".

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Заборони у Херсонській області

У Херсонській області з опівночі 15 жовтня заборонена робота:

закладів громадського харчування (окрім доставки та на винос);

торгових центрі, розважальних закладів, театрів, кінотеатрів;

магазинів і непродовольчих ринків;

басейнів, фітнес-центрі, спортивних залів;

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників;

Забороняється також проводили масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів, але туди не можна буде запрошувати вболівальників.

До слова, без змін працюватимуть лише банки, автозаправні станції, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Які ще області можуть "почервоніти"

Санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що до червоної зони карантину наближаються ще 5 областей. Епідемічна ситуація там погіршується.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, йдеться про Запоріжжя, Житомирщину, Дніпропетровщину, Донеччину та Харківщину.

Чиновник додав, що поки ситуацію у цих регіонах вдається стримати. Розгортають додаткові ліжка та збільшують кількість тестувань.

Обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації.