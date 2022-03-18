Відсьогодні та щоранку: Україна хвилиною мовчання вшанувала загиблих у війні з Росією

В Україні 18 березня о 9:00 розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії Росії.

Як повідомляє 24 канал, наших полеглих героїв хвилиною мовчання вшановували у різних куточках України.

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За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, щоденно о 9:00 Луганщина у мовчазній скорботі схиляє голову перед пам'яттю загиблих героїв та невинних жертв цієї війни.

Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що станом на 18 березня Луганщина вже втратила 59 своїх синів та доньок.

Також у соцмережах нагадали про вшанування пам'яті загиблих героїв очільники:

Полтавщини,

Дніпропетровська,

Буковини,

Львівщини.

Додамо, що точної кількості загиблих українських героїв наразі не розголошують. Майже тиждень тому Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський вперше назвав кількість наших загиблих бійців. За його словами, мовиться про приблизно 1300 військових.

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