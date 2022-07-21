Відставка Драгі – ще один сигнал, що Україні треба прискорюватися

Наша підтримка: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі щойно звільнився (21 липня він вдруге подав у відставку – 24 канал), в тому числі тому, що партії, які до цього спонсорувала росія, не підтримали його політику. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон йде.

У Франції Марі Ле Пен, яку спонсорує агресор, отримала значний вплив в парламенті та буде робити багато капостей для Макрона.

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Крихкий світ демократії

В США очікуються mid-term elections з потенційним значним впливом на склад Палати представників і можливо Сенату.

Так побудований недосконалий світ демократії – він дуже крихкий (fragile). Впевнений, що російська пропаганда використає зростання інфляції у світі для розпалювання невдоволення громадян демократичних країн, можливих соціальних протестів, і це призводитиме до політичних змін.

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Україна має дещо зрозуміти

Зло намагатиметься зруйнувати наш світ, в тому числі демократичний світ. Нам треба це розуміти. І розуміти, що наше вікно можливостей – дуже вузьке.

Треба прискорюватися, перш за все, з внутрішніми перебудовами, щоб ставати антикрихкими.

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