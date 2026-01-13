Будь-яка найзухваліша операція приречена, якщо на борту є щури, – Малюк про чистки в СБУ

Василь Малюк після свого звільнення розповів про те, як боровся з російськими агентами, коли був головою СБУ. В тому числі ворожими агентами усередині Служби безпеки України. Він наголосив, що це було його особистою справою.

Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як Малюк боровся з російськими агентами в СБУ і не тільки?

Колишній очільник Служби безпеки України повідомив, що працював у різних напрямках.

Окрему увагу я приділив самоочищенню СБУ. Адже будь-яка найзухваліша спецоперація приречена, якщо на борту є щури. Після відповідних оперативних заходів більше десятка співробітників різних рангів змінили зручні кабінети на ручні кайданки,

– указав він.

Завдяки суттєвому посиленню контррозвідки вдалося досягти вагомих результатів. Наприклад, за час повномасштабної війни СБУ викрила 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників, які намагалися розхитати ситуацію всередині країни.

Коли ворог стоїть під твоїми стінами, треба пильнувати, щоб зрадники не відчинили йому браму. Тому боротьба з російськими агентами – завжди була для мене особистою справою,

– наголосив Василь Малюк.

А ще важливим напрямом стала нейтралізація так званих агентів ФСБ у рясах. Вони роками шкодили країні, та СБУ змогла прочистити ці авгієві стайні. Тож частина попів московського патріархату отримала покарання, а інших обміняли на наших героїв, які перебували в полоні.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади керівника СБУ. Та він заявив: йде з посади, але не з СБУ.