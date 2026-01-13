Укр Рус
24 Канал Новини України Будь-яка найзухваліша операція приречена, якщо на борту є щури, – Малюк про чистки в СБУ
13 січня, 16:37
2

Будь-яка найзухваліша операція приречена, якщо на борту є щури, – Малюк про чистки в СБУ

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Василь Малюк, колишній голова СБУ, наголосив на важливості боротьби з російськими агентами всередині СБУ.
  • За час його керівництва було викрито 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників, а також нейтралізовано агентів ФСБ у рясах, які шкодили країні.

Василь Малюк після свого звільнення розповів про те, як боровся з російськими агентами, коли був головою СБУ. В тому числі ворожими агентами усередині Служби безпеки України. Він наголосив, що це було його особистою справою.

Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці для 24 Каналу

Дивіться також Керував "Павутиною", підривав Кримський міст і боровся з агентами УПЦ МП: біографія Василя Малюка 

Як Малюк боровся з російськими агентами в СБУ і не тільки? 

Колишній очільник Служби безпеки України повідомив, що працював у різних напрямках. 

Окрему увагу я приділив самоочищенню СБУ. Адже будь-яка найзухваліша спецоперація приречена, якщо на борту є щури. Після відповідних оперативних заходів більше десятка співробітників різних рангів змінили зручні кабінети на ручні кайданки, 
– указав він. 

Завдяки суттєвому посиленню контррозвідки вдалося досягти вагомих результатів. Наприклад, за час повномасштабної війни СБУ викрила 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників, які намагалися розхитати ситуацію всередині країни. 

Коли ворог стоїть під твоїми стінами, треба пильнувати, щоб зрадники не відчинили йому браму. Тому боротьба з російськими агентами – завжди була для мене особистою справою, 
– наголосив Василь Малюк. 

А ще важливим напрямом стала нейтралізація так званих агентів ФСБ у рясах. Вони роками шкодили країні, та СБУ змогла прочистити ці авгієві стайні. Тож частина попів московського патріархату отримала покарання, а інших обміняли на наших героїв, які перебували в полоні. 

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади керівника СБУ. Та він заявив: йде з посади, але не з СБУ