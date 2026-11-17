У Монголії опозиція звинувачує президента країни в отриманні неправомірної вигоди від державного проєкту будівництва залізниці. На тлі критики чинний глава держави заявив, що піде у відставку.

Він запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. Про це повідомили AP, та Mongolia Daily.

Що відомо про скандал?

У суботу, 14 листопада, ексмер столиці країни Улан-Батора, Ньямбаатар Хішгі, звинуватив Хурелсуха у відмиванні коштів на залізничному проєкті. За словами політика, монгольський лідер отримав 25 мільйонів доларів. Зазначимо, що Ньямбаатар та Хурелсух належать до Народної партії Монголії, що перебуває при владі.

У понеділок, 16 листопада, опозиція в обличчі Демократичної партії Монголії закликала президента піти у відставку. Політики запропонували створити тимчасову парламентську комісію, яка має провести розслідування. Ініціативу підтримали 42 парламентарії. Вони також хочуть розсекретити всі рекомендації Ради національної безпеки Монголії, оприлюднені з 2019 року.

У звинуваченнях йдеться про те, що Хурелсух дозволив укласти залізничний контракт Таван-Толгой – Гашуунсухайт у 2019 році з Bodi International LLC, одним з найбільших конгломератів країни без конкурентного тендеру. За це президент міг отримати хабар.

Того ж дня у компанії заявили, що не давали ніяких грошей високопосадовцям та чиновникам. У Bodi назвали ці звинувачення наклепницькими та підкреслили, що компанія не зробила нічого, що порушувало б закон.

Що сказав Хурелсух?

У вівторок, 17 листопада, президент Монголії виступив із заявою, в якій повідомив, що піде у відставку. За його словами, протягом місяця на його честь та інститут президентства здійснювали атаки. Політик сказав, що буде співпрацювати зі слідством та відновить своє добре ім'я

Мене обмовили й образили у зв'язку з неймовірним і вкрай серйозним злочином. Я деякий час мовчав і спостерігав за ситуацією. Однак як людина, що обіймає відповідальну посаду, я вирішив сьогодні зробити цю заяву. Усі рівні перед законом. Вчора фракція Демократичної партії висловила позицію, згідно з якою президент Монголії має піти у відставку та провести розслідування. Я згоден із цим,

– заявив Хурелсух.

Окрім президента у відставку подали ще 2 фігуранта справи. Йдеться про заступника міністра юстиції та внутрішніх справ Мунх-Ердене Демберельцерена та керівника секретаріату Кабінету міністрів Енхбаяар Баттумура

Що буде далі?

AP з посиланням на слова експерта пише, що відставку може бути грою влади. Існує ймовірність, що Хурелсух спробує зберегти репутацію, щоб балотуватися на іншу посаду.

На публіці він виглядає справедливим, чесним і добрим політиком, – сказав Мунх-Ердене Гантулга, викладач Національного університету Монголії.

За його словами, Хурелсух вже йшов у відставку з посади прем'єр-міністра Монголії в січні 2021 року, щоб мати змогу балотуватися на посаду президента. Відставка політика набуде чинності після її схвалення парламентом. Якщо парламентарі схвалять її, тимчасово виконувати обов'язки президента буде спікер парламенту.

Зазначимо, що Народна партія Монголії та Демократична партія є двома найбільшими у країні. Народна партія була заснована у 1920 році й дотримувалась комуністичної ідеології в часи Холодної війни, проте після падіння СРСР змінила курс. Демократична партія виникла внаслідок революції 1989 року в країні й сприяла утворенню в Монголії багатопартійної системи.