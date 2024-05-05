В МО прокоментували, чи правдиві чутки про відставку Рустема Умєрова

У Міноборони висловилися щодо можливої відставки очільника відомства Рустема Умєрова. Чутки про це почали поширювати у ЗМІ на початку травня.

Сам міністр оборони останнім часом не робив гучних заяв, водночас міністерство активне. 4 травня там презентували калькулятор для підрахунку зарплати військового, завдяки якому можна порахувати виплати. А ще розповіли, скільки держава витрачає на військових.

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В Міноборони відповіли, чи збираються звільняти Умєрова

Всередині міністерства я не чула розмов стосовно відставки Умєрова. Він ходить на роботу, все нормально, на місці. Тому немає таких розмов,

– сказала радниця заступника міністра оборони України Дана Ярова.

Вона підкреслила: такі чутки циркулюють близько трьох місяців, але вони не відповідають дійсності. Втім, у суспільстві втрачено довіру до МО після комунікації про відставку Залужного.

Нагадаємо, тоді на офіційних сторінках з'явився пост, який містив буквально одну фразу: "Шановні журналісти, це неправда". Та що саме прокоментували таким чином, у відомстві не вказали. Згодом усе ж стало відомо, що Залужний іде з посади головкома.

Саме тому Дана Ярова зауважила: довіру до Міноборони підірвано. Там було багато скандалів, а в країні триває війна.

"Міністерство оборони за ці понад два роки стало настільки токсичним місцем, що все, що генерується і що робиться Міністерством оборони, є під серйозною увагою суспільства. І це правильно, тому що найбільший бюджет у нас зараз – це бюджет Міністерства оборони. І стільки історій негативних, скільки було за цей час у Міністерстві оборони, що буде дуже складно вийти хоча б репутаційно в нуль", – пояснила вона.

І продовжила свою думку: щоб відновити довіру суспільства, міністерству доведеться попрацювати щонайменше два роки.