Я йду цієї осені, – Столтенберг покине пост генсека НАТО

Каденція Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО завершується восени. Він підтвердив, що не продовжуватиме свій мандат.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, що вийшло в ефір 20 лютого, повідомляє 24 Канал.

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Столтенберг не поновлюватиметься на посаді генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО підтвердив, що має намір залишити свою посаду восени 2023 року.

Я йду цієї осені. Я впевнений, що Альянс знайде гідну людину мені на заміну,

– заявив Столтенберг.

На запитання про те, чи готовий він залишитися, якщо його попросять члени НАТО, Столтенберг відповів, що не хотів би говорити про те, чого поки не сталося.

"Я зосереджений на тому, щоб забезпечити допомогу НАТО Україні", – підсумував генсек Альянсу.

У НАТО вже підтверджували слова Столтенберга

Речниця НАТО Оана Лунгеску 11 лютого заявила, що торік головування Столтенберга вже продовжували. Загалом мандат генерального секретаря НАТО поновлювали тричі – він перебуває на посаді майже 9 років.

Термін повноважень генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру просити про ще одне продовження свого мандата,

– додала речниця Альянсу.

У низці ЗМІ повідомляли, що Столтенберг може стати президентом Світового банку. Нинішній його очільник Девід Малпас піде у відставку приблизно в той же час, що й генсек НАТО.

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