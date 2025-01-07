Трюдо пішов у відставку: чи втратить Україна підтримку від Канади

Джастін Трюдо перестав очолювати Ліберальну партію Канади, а згодом – покине посаду прем'єр-міністра. Він – великий друг України, який підтримував нашу державу. А от майбутнє Канади може бути досить цікавим.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що відставка Трюдо – кінець епохи. Він перебував при владі більш ніж 9 років, якими може пишатися. Хоча, звісно, обійшлося не без проблем. В Канаді зросла кількість мігрантів, вартість життя тощо.

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Що буде з підтримкою України

Як наголосив Джигун, підтримка Ліберальної партії під керівництвом Трюдо суттєво знизилася. Станом на зараз консерватори, які майже 10 років перебували в опозиції, мають більшу підтримку серед населення.

Зараз важливо, хто саме очолить Ліберальну партію після відставки Трюдо. Тут Україні нема чого боятися.

Думаю, що буде ставка на сильних кандидатів. Тут тихим технократом не обійдешся, бо потрібно вести партію на вибори. Тому потрібні люди штибу Христі Фріланд, яка є етнічною українкою. Або ж Мелані Жолі, яка є великою подругою українського народу. Тому думаю, що влада буде в проукраїнських руках,

– вважає Джигун.

В особистих розмовах представники Консервативної партії Канади стверджують, що підтримка України не зміниться, якщо вони прийдуть до влади.

Однак тут є інші ризики. На думку Джигуна, канадські консерватори так чи інакше можуть оглядатися на трампістів. І важливо, щоб тут не було якихось підводних каменів.

Згубний вплив Трампа на міжнародну політику може дещо заразити канадське суспільство. Канадських консерваторів можна назвати певним відображенням трампізму, але у скромнішому вимірі. Важливо, якщо щось не складеться в американсько-українських відносинах, аби трампісти не почали тиснути на Канаду, щоб вона перестала бути гучним проукраїнським голосом в G7, НАТО та інших міжнародних майданчиках,

– зазначив Джигун.

Парламентські вибори у Канаді заплановані на жовтень 2025 року. Є ймовірність дострокових виборів, але поки незрозуміло, чи там підуть на такий крок.

Додамо, нещодавно Христя Фріланд пішла у відставку з посади міністра фінансів. Одна з причин – суперечності з Трюдо.

Відомо, що Трюдо перебуватиме на посаді прем'єр-міністра Канади до того часу, як Ліберальна партія обере нового лідера. На цьому тлі новообраний президент США Дональд Трамп знову згадав за свою пропозицію Канаді приєднатися до Сполучених Штатів. Також він погрожував ввести 25% мита на товари з Канади.