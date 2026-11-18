Фракція "Європейська солідарність" ініціювала збір підписів народних депутатів за відставку міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Причиною стали його нещодавні висловлювання про військових і ветеранів, які викликали обурення у ветеранській спільноті.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

Чому вимагають звільнити Віталія Кіма?

Ірина Геращенко зазначила, що вимога про відставку міністра пов'язана не лише з його останніми заявами, а й із роботою очолюваного ним відомства. Серед претензій вона назвала бездіяльність міністерства, нерозуміння засад ветеранської політики, відсутність емпатії та належної комунікації.

Водночас наразі йдеться про ініціативу щодо відставки та збір підписів, а не про ухвалене парламентом рішення.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Віталій Кім спричинив обурення серед військових і ветеранів своїми заявами про можливе зростання злочинності після війни та психологічну реабілітацію захисників. Зокрема, він припустив, що частина військових зможе самостійно впоратися з психологічними травмами, а роботу психологів назвав маркетинговою історією. Його слова викликали хвилю критики та заклики залишити посаду.