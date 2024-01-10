У Раді блокували трибуну, щоб не допустити розгляд постанови про звільнення Безуглої
На засіданні Верховної Ради не змогли винести на порядок денний постанову про звільнення депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань безпеки та оборони.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Депутати навіть блокували Раду, аби завадити розгляду постанови.
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Що відбувалось у Раді сьогодні
Депутати "Голосу", за словами Железняка, намагалися поставити на порядок денний постанову щодо звільнення Безуглої з комітету нацбезпеки через її заклики відправити у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Але проти виступив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. І так і не поставили. Бояться, що є голоси", — написав депутат.
Нардепи блокували трибуну 10 січня / Фото з телеграму Ярослава Железняка
Згодом він повідомив, що трибуну в залі Ради заблокували. Засідання закрили. Постанову щодо Безуглої розглянуть на наступному засіданні.
"Схоже, конструктивної роботи не буде. Тому є пропозиція завершити на сьогодні засідання. Про час його продовження буде повідомлено додатково", – сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Обговорення решти законопроєктів та постанов, запланованих на 10 січня, перенесли на четвер, 11 січня.
За що хочуть звільнити Безуглу
- Після того, як Мар'яна Безугла почала відкрито критикувати Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, її рекомендували відкликати з посади заступниці голови комітету Ради з національної безпеки.
- У пресслужбі партії "Слуга народу" казали, що Безугла сама відповідає за свої слова.
- 6 січня у парламенті зареєстрували постанову про відкликання депутатки. Згодом профільний комітет одноголосно підтримав відсторонення Безуглої.