Як студентам отримати довідку для ТЦК: покрокова інструкція

Студенти, які здобувають професійну, фахову передвищу чи вищу освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього їм необхідно надати ТЦК довідку, сформовану у Єдиній державній базі з питань освіти.

Однак не всі студенти можуть отримати відстрочку, до прикладу, здобувачі другої чи третьої вищої освіти такого права не мають. Як студентам отримати довідку для ТЦК та які відомості мають бути внесені до неї – передає 24 Канал.

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Як студентам отримати довідку для ТЦК

Студенти коледжів та університетів, а також учні училищ, які вчаться на денній або дуальній формі, мають право відстрочку від мобілізації. Для цього вони повинні надати до ТЦК довідку з ЄДЕБО.

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти. Зразок довідки для студентів визначений у додатку 9 пункту 62 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Так, щоб отримати довідку з місця навчання для відстрочки, студентам потрібно звернутися до свого закладу освіти. Адміністрація закладу вищої освіти сформує довідку з ЄДЕБО та видасть студенту.



Довідка з ЄДЕБО, яку видають студентам для ТЦК / Скриншот

Після цього довідку потрібно подати до ТЦК та СП, звернувшись туди самостійно.

Варто враховувати, що право на відстрочку отримують лише ті студенти, які здобувають вищий за попередній освітній ступінь. Так, відстрочку від мобілізації отримають магістри, які вступили після бакалавріату, доктор філософії – після магістратури.

Однак, якщо у військовозобов'язаного є диплом спеціаліста, то він не отримає права на відстрочку, якщо навчається на магістратурі. Річ у тім, що диплом спеціаліста дорівнює диплому магістра, а тому послідовності у здобутті вищого освітньо-кваліфікаційного рівня немає. Відтак, військовозобов'язаний не матиме права на відстрочку.