Військовим 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка, – Міноборони

В уряді підтримали ініціативу, за якою добровольці, що відслужили за "Контрактом 18-24", зможуть отримати відстрочку після його завершення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Відстрочка учасникам проєкту "Контракт 18-24"

Оборонне відомство ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24".

Вказується, що відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, вже схвалили на засіданні уряду.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність,

– ідеться в повідомленні.

В Міноборони вказали, що гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

У лютому Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.