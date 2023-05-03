Рада проголосувала за додаткові підстави для звільнення з військової служби

Верховна Рада ухвалила додаткові підстави для звільнення українців від військової служби. Мовиться про тих захисників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час воєнного стану.

Крім цього, парламент встановив чіткий перелік осіб, що підпадають під визначення "близький родич". За відповідне рішення проголосував 291 депутат.

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Рада ухвалила додаткові підстави для звільнення військових зі служби

Верховна Рада 3 травня проголосувала за законопроєкт про додаткові підстави для звільнення українських солдатів з військової служби. Зокрема у постанові зазначено, що військові можуть отримати відстрочку, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій на території України.

Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прокоментував це рішення Ради як "визначальне".

Таким чином ми відновлюємо принцип справедливості,

– наголосив народний обранець.

Парламент також визначив перелік, хто саме може бути "близьким родичем":

чоловік або дружина;

син або донька;

батько або мати;

дідусь чи бабуся;

рідний брат чи сестра;

неповнорідний брат чи сестра.

Завітневич також нагадав, що раніше Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову військових, чиї близькі загинули чи пропали безвісти під час війни. Однак, на його думку, в попередньому документі не були враховані всі інтереси наших громадян.

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