Автопродовження відстрочки: у яких випадках не треба йти до ЦНАПу
В Україні діє автоматичне продовження відстрочки від мобілізації для певних категорій осіб. Їм не треба йти до ЦНАПу, зокрема, якщо підстави для неї досі актуальні.
Детальніше про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Коли відстрочка може продовжитися автоматично?
У Міноборони пояснили, що автопродовження відстрочки від мобілізації можливе у двох випадках: підстави для неї досі актуальні та система може підтвердити їх в державних реєстрах. Функція діє як для відстрочок, оформлених через Резерв+, так і через центр надання адмінпослуг.
За таких умов автоматично відстрочка продовжуватиметься у наступних категорій українців:
- люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби,
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років, повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,
- ті, хто мають дружину (чоловіка), рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи,
- жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей та ті батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,
- студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, вчителі шкіл,
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Також родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Також військові, звільнені з полону. Люди після однорічного контракту 18 – 25,
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності або ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї. Також опікуни людини, яку визнано недієздатною,
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
У Міноборони зазначали, що відстрочка від мобілізації не скасовує відповідальність за порушення обліку. Отже, навіть у таких випадках у Резерв+ може з'явитись повідомлення про розшук. Тоді ТЦК та СП надсилають запит до поліції для майбутнього складання протоколу.
До речі, багатодітні батьки можуть отримати відстрочку, якщо вони фактично виховують дітей і не мають заборгованості по аліментах.
Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 2 серпня 2026 року. Це 19 відповідне рішення з початку повномасштабного вторгнення.