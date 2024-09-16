Чи можна оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК: пояснення адвоката

В Україні змінили норми стосовно надання відстрочки військовозобов'язаним особам під час воєнного стану. Тепер її можна буде отримати зокрема й без проходження військово-лікарської комісії.

Однак навіть у цьому випадку є певні нюанси. Адвокат Роман Сімутін у коментарі РБК-Україна пояснив низку основних змін, запропонованих урядом.

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Чи реально оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК

Згідно з постановою Кабміну №675 для чоловіків військовозобов’язаного віку, які мають інвалідність II групи, прибрали норму щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді.

Водночас до додатка 15 документа додано зразок Заяви від особи з інвалідністю I чи II групи про те, кого з військовозобов'язаних вона обирає своїм доглядальником. Відповідно, саме ця особа й отримає відстрочку.

Якщо ж військовозобов'язаний є єдиною особою, котра зобов'язана утримувати, то таку заяву подавати не треба, оскільки вказано, що вона потрібна тільки для вибору доглядальника з кількох можливих.

Прибрали цей висновок ЛКК, але залишився Акт встановлення факту здійснення постійного стороннього догляду, який видається відділом соціального захисту населення органу місцевого самоврядування. В принципі, це комісія створюється органом місцевого самоврядування, і складається цей акт. І незрозуміло у постанові прописано,

– пояснив юрист.

Щодо призовників, осіб до 25 років, які мають приписне – у постанові КМУ зазначається, що під час воєнного стану направлення їх на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медогляду здійснюється лише у разі прийняття на військову службу у добровільному порядку.

Крім того, відтепер осіб, які оформлюють відстрочку, не направляють на ВЛК. У документі уточнюється, що процедура надання відстрочки від призову не передбачає направлення на ВЛК для проходження медогляду.

За словами Сімутіна, складно може бути чоловікам, які взагалі не мають військово-облікового документа, адже для його отримання потрібно все ж таки проходити ВЛК.