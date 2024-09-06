Чому можуть мобілізувати чоловіка, який має право на відстрочку: пояснення від ТЦК

Військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку, можуть мобілізувати. Це може статися у тому випадку, якщо людина належним чином не оформила документи для отримання відстрочки.

Про це на брифінгу заявив начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда. Він також повідомив, що чоловік не може отримати відстрочку, якщо його вже призвали на службу.

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Чому можуть мобілізувати з відстрочкою

В ТЦК пояснили, що відстрочка від мобілізації надається:

за сімейними обставинами,

за станом здоров'я,

для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Втім, чоловіків з відстрочкою також можуть мобілізувати. Грунда пояснив, що наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що людина не може бути мобілізованою.

Так, щоб отримати відстрочку, військовозобов'язана особа повинна зібрати пакет документів, визначених постановою Кабінету Міністрів №560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації". Після цього необхідно особисто відвідати ТЦК за місцем проживання та подати документи. Рішення про надання права на відстрочку ухвалює спеціальна комісія, створена у ТЦК.