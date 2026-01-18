Хто зі студентів може отримати відстрочку від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки, але деякі з них можуть отримати відстрочку.

Адвокат у LESHCHENKO & PARTNERS Данило Трясов розповів виданню "УНІАН", за яких умов студенти можуть оформити відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав адвокат про відстрочку для студентів?

Трясов зазначив, що відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" наразі право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються на денній чи дуальній формі навчання.

Ці особи також мають здобувати рівень освіти вищий, аніж той, який вони здобули раніше. Ще відстрочку можуть отримати докторанти та особи, зараховані до інтернатури,

– сказав він.

А також додав, що відстрочка для студентів надається лише в разі отримання першої освіти, тобто друга та подальші такого права не дають.

Що варто знати про отримання відстрочки?