ТЦК більше не приймають документи на відстрочку: що тепер робити українцям

В Україні ТЦК та СП більше не приймають документи для оформлення відстрочки від мобілізації напряму. Такі зміни запровадив Кабмін постановою №467 від 8 квітня 2026 року.

Тепер військовозобов'язані (крім заброньованих працівників і співробітників спецслужб) можуть подати заяву на відстрочку двома способами: через застосунок "Резерв+" або через ЦНАП. Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи".

Як тепер відбуватиметься оформлення відстрочки?

Юрист Владислав Дерій пояснив, що в ЦНАП адміністратор сам оформить заяву, відсканує документи та передасть їх в електронному вигляді до комісії ТЦК.

Оригінали документів у заявника не забирають. Натомість людина отримує опис поданих документів.

Розгляд заяви триває приблизно 7 – 15 днів. У цей період, а також після надання відстрочки, людину не мають права направляти на ВЛК або проводити щодо неї мобілізаційні заходи.

Інформація про оформлену відстрочку повинна автоматично з'явитися в застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян також наголосив: тепер подавати заяву потрібно через ЦНАП, оскільки ТЦК більше не приймають такі звернення безпосередньо.

