ТЦК більше не приймають документи на відстрочку: що тепер робити українцям
- В Україні більше не можна подавати документи для оформлення відстрочки від мобілізації напряму через ТЦК.
- Заяви на відстрочку тепер можна подати через застосунок "Резерв+" або через ЦНАП, де адміністратор оформлює заяву і передає документи до комісії ТЦК.
В Україні ТЦК та СП більше не приймають документи для оформлення відстрочки від мобілізації напряму. Такі зміни запровадив Кабмін постановою №467 від 8 квітня 2026 року.
Тепер військовозобов'язані (крім заброньованих працівників і співробітників спецслужб) можуть подати заяву на відстрочку двома способами: через застосунок "Резерв+" або через ЦНАП. Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи".
Як тепер відбуватиметься оформлення відстрочки?
Юрист Владислав Дерій пояснив, що в ЦНАП адміністратор сам оформить заяву, відсканує документи та передасть їх в електронному вигляді до комісії ТЦК.
Оригінали документів у заявника не забирають. Натомість людина отримує опис поданих документів.
Розгляд заяви триває приблизно 7 – 15 днів. У цей період, а також після надання відстрочки, людину не мають права направляти на ВЛК або проводити щодо неї мобілізаційні заходи.
Інформація про оформлену відстрочку повинна автоматично з'явитися в застосунку "Резерв+".
Адвокат Юрій Айвазян також наголосив: тепер подавати заяву потрібно через ЦНАП, оскільки ТЦК більше не приймають такі звернення безпосередньо.
Мобілізація в Україні: останні новини
У Верховній Раді України подали законопроєкт, що зобов'яже працівників ТЦК носити іменні жетони та представлятися під час звернення для уникнення шахрайства.
Військова омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що чіткі терміни служби для військових неможливі без посилення мобілізації. Водночас робоча група вже працює над цим питанням, щоб зменшити невизначеність для бійців.
В Україні розглядають можливість передачі частини функцій ТЦК поліції для покращення процесу мобілізації. За словами Романа Костенка, Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, використовуючи інформаційні інструменти та підтримку окремих осіб.