Відстрочки для родичів людей з інвалідністю вже в роботі, – Черногоренко

В Україні деяким категоріям населення доступна відстрочка від мобілізації. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, коли відстрочку зможуть отримати родичі людей з інвалідністю.

Вона зазначила, що у Міноборони працюють над тим, щоб відстрочка від мобілізації стала доступною для родичів осіб, які мають інвалідність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Катерину Черногоренко.

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Коли відстрочку зможуть отримати родичі людей з інвалідністю

Черногоренко пояснила процес формування відстрочки для родичів осіб з інвалідністю та зазначила, що для того, аби сформувати відстрочку, "Оберіг" взаємодіє з іншими реєстрами. Вона додає, що для налагодження цієї взаємодії потрібен час та готовність реєстрів інших міністерств.

Заступниця міністра також заявила, що в Міністерстві оборони працюють над оцифруванням відстрочок, щоб громадяни могли отримувати їх онлайн, та пообіцяла повідомити про таку послугу щойно вона стане доступною.

Зазначимо, що для отримання відстрочки потрібно зібрати всі необхідні документи, особисто відвідати ТЦК за місцем військового обліку та подати їх на розгляд комісії. Зокрема, відстрочка доступна для військовозобов'язаних з бронюванням, осіб з інвалідністю та тимчасово непридатних до служби.