Лубінець пропонує дати відстрочку ще одній категорії чоловіків: про кого мовиться

В Україні 18 травня 2024 року почав діяти новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, проте цивільні, які також були в російському полоні, такої можливості не мають.

Нині Дмитро Лубінець пропонує надати право на відстрочку і цій категорії людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення омбудсмена.

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Кому можуть надати право на відстрочку

Лубінець наголосив, що, згідно з чинним законодавством, колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Також вони мають право не підлягати примусовій мобілізації. Водночас цивільні чоловіки, які були незаконно позбавлені волі Росією і теж перебували в неналежних умовах та піддавалися тортурам, підлягають мобілізації на рівні з іншими військовозобов'язаними.

Омбудсман поділився, що родини незаконно ув'язнених цивільних та громадські організації звертаються до нього, оскільки цього року почастішали випадки повернення цивільних чоловіків, які стикаються з питанням мобілізації. Вони занепокоєні, що звільнені родичі знову матимуть ризик ув'язнення або полону. Як наслідок – їхнє фізичне і психічне здоров'я не зможе витримати. Також родичі бачать дискримінаційний характер українського законодавства.

Проблемою є те, що міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, не існує. Україна вперше стикнулася з ситуацією, коли держава-агресор в порушення норм міжнародного гуманітарного права затримує цивільних осіб. Нашій державі самій доводиться створювати правові стандарти, які будуть прикладом для інших країн,

– наголосив Лубінець.

Омбудсман вже звернувся до профільних комітетів, щоб надати право на відстрочку такій категорії чоловіків. Щоб вирішити прогалини в законодавстві, треба внести зміни до наступних документів: