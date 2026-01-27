Нові правила відстрочки у 2026 році: кому можуть відмовити

Воєнний стан та мобілізація в Україні триватимуть щонайменше до лютого 2026 року. Деякі військовозобов'язані можуть почути відмову при оформленні відстрочки від призову.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить перелік підстав, за якими надається відстрочка.

Дивіться також Тепер відстрочки продовжуються автоматично в Резерв+: чи можна їх далі оформити у ЦНАП

Кому відмовлять у відстрочці від мобілізації?

За новим законом, в окремих випадках відстрочку можуть не надати, навіть якщо військовозобов'язаний вважає, що відповідає усім визначеним вимогам.

У 2026 році у надані відстрочки можуть відмовити якщо:

студент отримує другу і більше вищу освіту, або ж навчається на заочній формі;

багатодітний батько не утримує дітей дружини або має заборгованість по аліментах перед власними дітьми;

одному з трьох дітей чоловіка виповнилось 18 років;

військовозобов'язаний не зможе довести факт недієздатності рідного або ж за рідним можуть доглядати й інші родичі.

Аби отримати відстрочку від місця роботи, мовиться про бронювання, то заробітна плата має перевищувати 21617,50 гривень на місяць.

Втім, військовозобов'язаний має право оскаржити необґрунтовану відмову у відстрочці у суді.

Які категорії чоловіків гарантовано мають право на відстрочку?

Перелік підстав для отримання відстрочки міститься в статті 23 Закону України "Про мобілізацію". Ймовірно, у лютому він матиме саме такий вигляд.

У 2026 році мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які є:

батьками-одинаками, чи опікунами дітей з інвалідністю;

багатодітні батьки, які не мають заборгованості по аліментах;

працівниками підприємств критичної інфраструктури, які мають бронь;

особами з інвалідністю чи важкими захворюваннями (якщо хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу");

особами, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю;

студентами, здобувачами першої вищої освіти на денній чи дуальній формі;

вченими чи викладачами зі ставкою не менше 0,75;

особами, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;

військовослужбовцями, звільненими з російського полону.

Як можна оформити відстрочку?