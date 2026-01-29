Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чи звільняє відстрочка від повістки

Наявність відстрочки не звільняє громадянина від обов’язку реагувати на виклики до ТЦК за повісткою. Слід одразу займатися її оформленням, якщо військовозобов’язаний має на це підстави.

Про це адвокат Роман Кичко розповів в інтерв'ю Українському Радіо.

Про які порушення прав військовозобов'язаних розповів Кичко?

Навіть наявність відстрочки не звільняє від обов’язку з’явитися за повісткою, а найпоширенішим порушенням прав військовозобов’язаних залишається безпідставна відмова у її оформленні.

Якщо з практики, з чим ми найчастіше стикаємося, то це безпідставне відмовлення в оформленні відстрочки. На жаль, такі випадки досі трапляються. Хоча законодавство вже не зазнає таких змін, як раніше, але, на жаль, все одно трапляються безпідставні відмови,

– зазначив Кичко.

Адвокат пояснив, що особисто звертався стосовно кількох людей, через що їхні розшуки знімали, оскільки на них не поширювалися певні вимоги на той час. Він додав, що навіть наявність відстрочки не звільняє від обов’язку з’явитися за повісткою: мобілізація до таких осіб не застосовується, але якщо надходить повістка, її потрібно виконати

Він зауважив, що застосунок для військового обліку в Резерв+ бере деякі дані з реєстрів автоматично, тож цілком можуть бути технічні помилки, через які громадянина оголошують в розшук.

За словами юриста, навіть якщо людина внесла всі облікові дані, які передбачає система, це все одно не гарантує, що у ТЦК не виникнуть додаткові питання, на які потрібно буде відповісти.

