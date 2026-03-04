Чи дадуть відстрочку через догляд за батьками, якщо інші родичі за кордоном: пояснення адвокатів

В Україні триває мобілізація, і догляд за батьками з інвалідністю є однією з підстав для відстрочки. Водночас на практиці можуть виникати труднощі, якщо у людини є інші повнолітні родичі першого ступеня споріднення, навіть якщо вони живуть за межами країни.

В Україні продовжується мобілізація, однак окремі військовозобов'язані мають право на відстрочку – однією з найпоширеніших підстав є догляд за батьками, які мають інвалідність І або ІІ групи. Деталі пояснили адвокати на порталі "Юристи.UA".

Що потрібно знати про відстрочку по догляду?

Юристи зазначають, що право на відстрочку можливе за умови відсутності інших родичів першого ступеня споріднення, які зобов'язані утримувати особу з інвалідністю. Якщо такі родичі є, але перебувають за кордоном, це не завжди гарантує позитивне рішення.

Експерти пояснюють, що перебування брата чи сестри за межами України саме по собі не позбавляє їх обов'язку надавати матеріальну допомогу. Тому ТЦК можуть відмовити у відстрочці, якщо в особи з інвалідністю є ще працездатні діти.

Водночас частина правників вважає, що в окремих випадках таке рішення можна оскаржити в судовому порядку. Остаточне рішення залежить від конкретних обставин справи та документального підтвердження права на догляд.

