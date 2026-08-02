В Україні нібито змінилися правила мобілізації: чи справді 8 категорій залишилися без відстрочки

У мережі та низці українських медіа з'явилася інформація про нібито нові правила мобілізації. Згідно з ними вісім категорій військовозобов'язаних втратили право на відстрочку.

Згодом у керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що жодних нових змін до законодавства не ухвалювали.

Чи змінилися правила мобілізації?

У неділю, 2 серпня, Донецький ТЦК та СП поширив допис, у якому йшлося про зміни до законодавства про мобілізацію. У публікації стверджувалося, що право на відстрочку буцімто втратили одразу вісім категорій військовозобов'язаних.

Зокрема, у переліку називали:

студентів та аспірантів заочної або вечірньої форми навчання, а також тих, хто здобуває другу чи третю вищу освіту;

багатодітних чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

осіб, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьків-одинаків, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісти та не відбуває покарання;

чоловіків, які доглядають людей з інвалідністю I або II групи, якщо є інші працездатні родичі;

працівників підприємств та організацій Міністерства оборони;

осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний";

військовозобов'язаних, яких після повторного проходження військово-лікарської комісії визнали придатними до військової служби.

Також у цих повідомленнях зазначалося, що право на відстрочку нібито отримали чоловіки, чиї неповнорідні брат або сестра загинули чи зникли безвісти під час війни.

Нові правила мобілізації виявилися фейком / Скриншот допису Донецького ТЦК

Однак після поширення цієї інформації керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що жодних нових змін до законодавства про мобілізацію не відбулося.

Не розганяйте про "зміни в законодавстві про мобілізацію", яких не було,

– наголосив Коваленко.

Нагадаємо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають окремі категорії військовозобов'язаних, якщо вони відповідають вимогам, визначеним законодавством. Вона надається, зокрема, за сімейними обставинами: її можуть отримати батьки трьох і більше дітей без заборгованості зі сплати аліментів, особи, які самостійно виховують дитину, а також ті, хто доглядає за близькими родичами з інвалідністю чи виховує дитину з інвалідністю.

Також право на відстрочку мають люди з інвалідністю або ті, кого військово-лікарська комісія тимчасово визнала непридатними до служби. Окремі підстави передбачені для студентів, які вперше здобувають вищий рівень освіти, докторантів, інтернів і педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Крім того, відстрочка може надаватися за професійною ознакою, зокрема заброньованим працівникам критично важливих підприємств, державних органів та установ. У Міністерстві оборони наголошують, що відстрочка є тимчасовим звільненням від призову і діє лише за наявності законних підстав та підтверджувальних документів.