Як отримати або продовжити відстрочку від мобілізації в лютому

Певні категорії військовозобов'язаних осіб мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, вже в лютому деякі громадяни можуть втратити його, якщо не виконають певні умови.

Такі зміни зумовлені постановою Кабінету міністрів №1332 від 22 листопада 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Кого не можна забронювати в 2025 році

Хто може отримати та продовжити відстрочку

Згідно з постановою, підприємства, що визнані критично важливими для економіки та безпеки держави, мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року. Це потрібно для того, щоб вони могли забронювати від мобілізації своїх працівників.

Окрім цього, такі підприємства повинні переоформити бронювання своїх працівників за новими правилами. В іншому випадку, відстрочки, що були видані раніше, можуть втратити свою силу.

Зазначимо, що для отримання відстрочки військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК, подати відповідну заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку від призову.

У деяких випадках оформити відстрочку можна через мобільний додаток "Резерв+". Однак, така можливість поки що стосується лише студентів та багатодітних батьків.

Варто зауважити, що, згідно із законодавством, право на відстрочку мають:

особи з інвалідністю будь-якої групи;

тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я (відповідно до висновку ВЛК);

військовозобов'язані, які доглядають близьких родичів з інвалідністю (першої чи другої групи, в окремих випадках – третьої групи) або літніх осіб, якщо відсутні інші родичі, які здатні здійснювати догляд;

багатодітні батьки (мають троє та більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів);

особи, чиї близькі родичі загинули, беручи участь у бойових діях або визнані зниклими безвісти під час воєнного стану чи АТО;

цивільні особи, що пройшли російський полон;

державні службовці.

студенти, які здобувають освіту на рівень вище вже наявного, а також педагоги та науковці, які працюють мінімум на три чверті ставки.

Зазначимо, що раніше у Сухопутних військах пояснили, у чому різниця між правом на відстрочку та наявністю відстрочки. Там зауважили, що людину, яка має підстави для відстрочки, однак, не оформила її документально, можуть мобілізувати.