Укр Рус
24 Канал Новини України Додалося 7 нових категорій: хто зможе продовжувати відстрочку автоматично
3 лютого, 18:27
2

Додалося 7 нових категорій: хто зможе продовжувати відстрочку автоматично

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • В Україні розширили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, включивши сім нових категорій.
  • Механізм автоматичного продовження працює онлайн через "Резерв+" та ЦНАП, що зменшує бюрократію і черги в ТЦК.

В Україні розширили перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер у 90% випадків вона поновлюватиметься без участі громадян.

Автопродовження стосувалось як відстрочок, які оформлювали через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Дивіться також Проблема з бронюванням в Дії: роботодавцям розповіли, як її вирішити 

Які категорії відстрочок підлягають автоматичному оновленню?

До механізму автоматичного продовження додали ще сім категорій відстрочок, серед яких:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступені спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл.

Які відстрочки продовжуються лише в ЦНАПі? 

У Мінцифрі також вказали, які відстрочки продовжуються лише в ЦНАПі. З 4 лютого звертайтеся до Центрів надання адмінпослуг, якщо ви:

  • виховуєте дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • усиновлювач або законний представник дитини-сироти;
  • військовозобов’язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки;
  • належите до інших категорій громадян у передбачених законом випадках.

Автопродовження відстрочок: як це працює?

  • Міністерство оборони уточнило, що 90 % оформлених відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично, без необхідності подавати заяви, довідки, стояти в чергах або виконувати додаткові дії. 

  • Це стосується як відстрочок, оформлених через застосунок "Резерв+", так і через ЦНАП. 

  • Раніше люди змушені були особисто звертатися до ТЦК з документами та чекати розгляду понад тиждень, що створювало додаткові бюрократичні навантаження. 