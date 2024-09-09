Мобілізація в Україні: на який термін дають відстрочку військовозобов'язаним

За законом, деякі категорії військовозобов'язаних в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Однак її необхідно буде періодично продовжувати.

Військовозобов'язаний, який має відповідні підстави, може подати документи та заяву для отримання відстрочки. Підстави для отримання відстрочки визначені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який набув чинності 18 травня 2024.

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На який термін можна отримати відстрочку

Право на відстрочку зберігається, доки існують відповідні підстави і їх можна підтвердити документально. Наприклад, якщо людина має трьох дітей віком до 18 років, відстрочка анулюється, коли хтось з дітей досягає повноліття. А студенти закладів вищої освіти втрачають відстрочку після завершення навчання.

Згідно з урядовою постановою, відстрочка від служби діє лише на період мобілізації. Від початку повномасштабного вторгнення відстрочка надається на три місяці, після чого президент продовжує мобілізацію та воєнний стан новим указом,

– йдеться в матеріалі.

За законом, відстрочка надається ТЦК і комісією на строк у 90 днів або приблизно три місяці. Військовозобов'язаним доведеться кожні півтора, два з половиною або три місяці відвідувати ТЦК і подавати документи для її продовження, залежно від швидкості оформлення.

Після продовження мобілізації перевірка підстав для відстрочки здійснюється через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Важливо! Ті, хто був раніше визнаний "тимчасово непридатним" повинні також оформляти відстрочку. Вони зобов'язані пройти повторний огляд через 6 – 12 місяців після висновку ВЛК, але протягом цього часу мають регулярно поновлювати відстрочку через ТЦК.

До слова, раніше в Україні набув чинності закон про повернення відстрочки від призову для військовозобов'язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.