Як оформити відстрочку за інвалідністю у 2026 році: повний алгоритм

За законом, особи з інвалідністю (I, II, III групи) в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Вони не підлягають призову, однак для підтвердження цього статусу потрібно належним чином оформити відповідні документи.

Підстави для відстрочки передбачені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як правильно оформити відстрочку?

Згідно з новими правилами, ухваленими у листопаді 2025 року, оформлення відстрочки від мобілізації здійснюється не в ТЦК, а через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або застосунок Резерв+.

Якщо чоловік уперше оформлює інвалідність, йому потрібно звернутися до сімейного лікаря, який видає направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Комісія визначає групу інвалідності та строк її встановлення.

Після отримання відповідної довідки можна подати заяву на відстрочку: онлайн через Резерв+, якщо документи доступні в електронному вигляді, або особисто через ЦНАП в інших випадках.

У Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що відстрочку за станом здоров'я можуть надавати на строк від 6 до 12 місяців, після чого необхідно повторно пройти медичну комісію. Такий порядок зазвичай застосовують у випадках захворювань або станів, що можуть змінюватися з часом.

Водночас за окремих діагнозів і стійких порушень здоров’я відстрочка може встановлюватися безстроково. У такому випадку відповідний статус автоматично продовжується в електронній системі.

Хто підлягає мобілізації?