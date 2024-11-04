У Резерв+ розпочали бета-тест онлайн-відстрочок: як їх отримати

У Резерв+ з 4 листопада розпочали бета-тест онлайн-відстрочок. Інструкції, як їх отримати, надішлють тим, хто заповнив форму на тестування. Незабаром послугу планують запустити для усіх користувачів.

Інструкції надійдуть на електронну пошту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Катерину Черногоренко, заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Хто першим отримає відстрочку у Резерв+

Першими інструкції на електронну пошту отримають студенти та аспіранти, які заповнювали форму на тестування. Push-повідомлень не буде, потрібно перевірити саме пошту.

Після них їх отримають люди з інвалідністю та багатодітні.

Черногоренко зазначила, що якщо у вас є відстрочка, то подовжити її можна лише після закінчення дії попередньої. Двох активних відстрочок бути не може.

Втім, у сервісі тестують і те, як відображаються вже наявні відстрочки, а тому ті, хто її мають, теж допоможуть у тестуванні нової функції.

Послугу запустять для загалу всього через кілька днів.