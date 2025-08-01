Наприкінці липня – на початку серпня Міноборони впроваджує можливість онлайн-оформлення нових видів відстрочок від призову у "Резерв+". Нові види відстрочок стосуються науковців, педагогів та тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю.

В майбутньому планується ще більше варіантів відстрочок. Як вони працюють зараз і хто їх може отримати – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про відстрочки в "Резерв+"?

Міністерство оборони України повідомило, що наприкінці липня – на початку серпня мобільний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+" отримав можливість онлайн-оформлення нових видів відстрочок від призову.

Подати заявку на відстрочку можна за кількома новими категоріями:

відстрочку можуть оформити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої чи професійно-технічної освіти, якщо дані про них є в державній базі освітян.

право подати онлайн-заявку отримують військовозобов’язані, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I – II групи (за умови підтвердження статусу через реєстри Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС).

Це лише перший етап розширення можливостей застосунку. Згодом планується додати можливість онлайн-відстрочок для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.

Функцією онлайн-оформлення відстрочки скористалися вже сотні тисяч осіб. Так, за даними Міноборони, з квітня 2025 року, коли Резерв+ отримав значне оновлення, близько 330 тисяч військовозобов’язаних скористалися сервісом