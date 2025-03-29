29 березня, 11:17
У Резерв+ до 8 травня з'являться ще 2 види відстрочок
Основні тези
- Дві нові відстрочки невдовзі стануть доступні в Резерв+.
- Вони з’являться у застосунку до 8 травня.
У застосунку Резерв+ з'являться ще два види відстрочок. Вони появляться до 8 травня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.
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З'являться ще 2 види відстрочок
Цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.
Черногоренко анонсувала дві нові відстрочки, які стануть доступні в застосунку Резерв+.
Відтак, до 8 травня у застосунку з'являться:
- відстрочки для людей з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК.
- відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка в війську та дитину до 18 років.
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Нагадаємо, що протягом 2025 року в застосунку Резерв+ мають намір запустити 35 типів відстрочок.