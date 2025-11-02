Відстрочки продовжуються автоматично: що змінилося в цьому процесі з 1 листопада
- З 1 листопада заяви на відстрочку від мобілізації можна подавати через застосунок Резерв+ або в ЦНАПах, а не напряму в ТЦК та СП.
- Військовозобов'язані, які подали заяву до 1 листопада, не повинні повторно подавати документи.
У ТЦК та СП подання заяв на відстрочку з 1 листопада не проводиться напряму. Звільнення від мобілізації можна оформити в застосунку Резерв+ або в місцевих ЦНАПах.
Громадянам пояснили, як працює оновлений процес оформлення й продовження відстрочок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Які нові правила діють в оформленні відстрочок?
З листопада діють нові правила, згідно з якими військовозобовʼязані українці можуть отримати відстрочку автоматично. А подати документи відтепер можна в застосунку Резерв+ та Центрах надання адміністративних послуг.
Варто зазначити! Якщо ви подали заяву на відстрочку до 1 листопада, то знову нести документи не треба. Такі заяви ще розглядатимуться через ТЦК.
Основний спосіб оформлення відстрочки – це подача документів через Резерв+. Також зберігається можливість подати паперові заяви у ЦНАПах.
У Центри надання адмінпослуг обов'язково мають звернутися військовозобов'язані, в яких тип відстрочки ще не цифровізований. Також старий спосіб оформлення відстрочки через ЦНАП доступний для тих, хто не користуєтесь смартфоном.
Фахівці Центрів передають документи до ТЦК та СП, де протягом 7 – 15 днів ухвалюється рішення про відстрочку. Потім ЦНАП телефоном повідомляє заявнику про результат.
Хто може оформити відстрочку / Інфографіка Мінцифри
Водночас, якщо ТЦК відмовляють у наданні відстрочки, то повідомлення про це з указанням причини надійде на електронну пошту. Оскаржити рішення зможете в суді.
Відтепер у громадян не вимагатимуть паперові документи про відстрочку, адже її можна просто підтвердити в Резерв+.
Хто не може оформити відстрочку за новими правилами?
Відстрочку за жодних обставин не нададуть тим військовозобов'язаним, в яких немає підстав для її отримання. Також відмова буде, якщо людина вже подала заяву та очікуєте розгляду. Оформити документи не зможуть і в випадку, якщо громадянин не перебуває на військовому обліку, знятий чи виключений з нього.
Що варто знати про відстрочку через Резерв+?
У застосунку було доступно для оформлення 10 видів відстрочок. Тепер цей список розширили й додали таку можливість для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років. Процес оформлення відстрочки повністю автоматизований.
Уже 720 тисяч осіб автоматично отримали оновлені відстрочки в Резерв+ після оновлення цього процесу.