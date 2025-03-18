Воєначальники мають бойовий імунітет, – Веніславський про роль Зеленського у відступі з Курщини

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський і військове командування мають імунітет від відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Це стосується й виведення українських підрозділів із Курської області Росії.

Про це для "Радіо Свобода" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал. Депутат відповів на зауваження військового аналітика й головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова.

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Що передбачає "бойовий імунітет"

До слова, Бутусов вважає, що українські війська потрібно було виводити з Курської області ще в січні. ЗСУ нібито мали план поступового відходу, що зірвався після заяв про можливий обмін російських територій на українські. Нагадаємо, 11 лютого в інтерв'ю The Guardian Зеленський зазначив, що Київ готовий запропонувати Москві прямий обмін територіями.

Ключові рішення ухвалюються військовими. Я переконаний, що президент як Верховний головнокомандувач оцінює, якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що він безпосередньо наполягав, щоб це було саме так,

– відповів Веніславський.

Він також наголосив, що якщо звинувачувати кожного військового керівника за певні невдачі на фронті, то готових віддавати накази буде значно менше. Водночас війна неминуче передбачає втрати – серед людей і техніки.

Ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою,

– сказав депутат.

Раніше 24 Канал повідомляв, що в Курській області тривають активні бої. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на пріоритетності збереження життів українських воїнів і можливості маневрування на більш вигідні рубежі в разі необхідності.