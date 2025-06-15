Як у 90-х: Росія переживає нову хвилю масштабного "відтоку мізків" серед науковців
- Росія втрачає близько 1% науковців щороку, зокрема в галузях фізики, інформатики, астрономії та математики.
- Наукове середовище в Росії занурюється в ізоляцію, страх і деградацію, адже політика Кремля системно знищує науку.
Росія стрімко втрачає своїх науковців: щороку з країни виїжджає близько 1% дослідників. Такого масштабу "відтоку мізків" не спостерігали ще з кінця 1990-х.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
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Як відбувається відтік мізків у Росії
За останні шість років Росію залишили понад 60 тисяч науковців, передусім йдеться про спеціалістів у галузях фізики, інформатики, астрономії та математики.
Найчастіше російські вчені переїжджають до Німеччини, США та Швейцарії. Останнім часом додаються й нові напрямки – Вірменія, ОАЕ та Казахстан.
Причина – російських учених фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням,
– повідомили в СЗР.
Серед загиблих були зокрема розробник ракетного комплексу "Іскандер", конструктор ДКБ "Марс" та кандидат технічних наук, що став жертвою чорних рієлторів.
Чимало випадків також закінчуються вироками: наприклад, 77-річного фізика засудили за "держзраду", а гідролога – за "вбивства 20-річної давності".
У Службі зовнішньої розвідки підкреслили, що наукове середовище в Росії тепер занурюється в ізоляцію, страх і деградацію, адже політика Кремля системно знищує науку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що експрем'єр-міністр України Микола Азаров став академіком Російської академії наук. За даними ЗМІ, він потрапив до відділення наук про Землю за напрямом гірничі науки.