Відтролив Путіна і Лаврова, – Арахамія висловився про заяву Ердогана щодо переговорів

Голова фракціх "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо переговорів. Політик наголосив, що турецький лідер говорив не про компроміси, а про консенсус.

Арахамія пояснив, що в турецькій мові є слова "taviz", яке означає компроміс, а є "mutabakat", який означає "консенсус". Саме друге слово використав Ердоган, говорячи про переговори України і Росії.

Зауважте Немає жодного консенсусу щодо згаданих Ердоганом пунктів, – Кулеба

Давид Арахамія зазначив, що в контексті, в якому говорив Ердоган, "mutabakat" означає переговори на рівних з точки зору сторони, яка зазнає серйозних втрат. Тобто Росії.

Говорячи про нібито компроміси у 4 з 6 вимог Росії, Ердоган добряче потролив Путіна і Лаврова через їхню вимогу щодо російської мови.

Найсмішніша фраза Ердогана про російську мову як другу в Україні. Він же відтролив Путіна і Лаврова. Дослівно турецький президент сказав фразу, яка трошки неправильна граматично, бо немає сенсу. Звучить вона так: "одне з питань, зокрема визнання мови Росії офіційною, з чим і сама Росія згодна. Та і Зеленський згодний. Там всі знають російську",

– заявив Арахамія.

Депутат підсумував, що тим самим Ердоган показав безглуздість вимоги щодо російської мови – її і так в Україні знають, тому за що бореться кремль – питання відкрите.

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