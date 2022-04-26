Відтягувань не буде, – Арестович сказав, коли Україна піде у контрнаступ

У суспільстві все частіше лунають заклики про те, чому, мовляв, українські бійці не переходять у контрнаступ. Проте не все так просто. Щойно буде змога, відтягувань не буде.

Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно заявив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента. За його словами, є певні речі, яких варто дочекатись, щоб почати контрнаступ.

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Ми готові – питання лише в зброї, – Арестович

Радник керівника ОП пояснив, що наступ – це величезні втрати, а отже, його важко здійснювати. Потрібно мати й угруповання, і тили.

У нас немає важкої зброї. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань,

– зазначив Арестович.

Він наголосив, що вихід у нас один – фізично викинути окупантів з нашої землі. Тому щойно надійде зброя, українські воїни одразу перейдуть у контрнаступ. "Ми готові – питання лише в зброї. Я бачу, що є шанси, що це питання розв'яжеться", – додав радник глави ОП.

Водночас Арестович роз'яснив, що наступ – це набагато складніші бойові дії, аніж оборона. Приблизно у 10 разів. Зокрема, треба зробити наступальне угруповання, а отже, важка зброя вкрай необхідна.

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