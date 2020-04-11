Відвага прекрасна: Dove показала зворушливе відео з обличчями лікарів після роботи у масках

Відомий бренд особистої гігієни Dove опублікував ролик під назвою "Відвага прекрасна". У такий спосіб компанія хотіла подякувати медичним працівникам, які борються з пандемією коронавірусу у всьому світі.

Відеоролик опублікували на ютуб-каналі компанії. На відео показані обличчя медичних працівників після годин носіння масок та захисних костюмів.

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Представник Dove US розповів, що відео створили, аби люди могли побачити неймовірних працівників охорони здоров'я на передовій та дізналися про їхні реалії та щоденні героїчні вчинки.

Courage Is Beautiful показує образи людей, які борються за нашу безпеку щодня, демонструючи самопожертву та ставлячи своїх пацієнтів та суспільство на перше місце,

– сказав представник компанії.

Знімки лікарів після годин важкої праці належать італійському фотографу Альберто Джуліані.

Зверніть увагу! Через велику кількість пацієнтів лікарі по всьому світу змушені носити засоби захисту ледь не цілодобово. Мовиться про індивідуальні маски та костюми, які вже через кілька годин починають залишати сліди на тілі.

Компанія Dove показала ролик з обличчями медиків: дивіться відео

Коронавірус у світі: головне

Станом на 11 квітня у світі зафіксували 1 722 429 випадків захворювання на COVID-19 , з них 104 775 людей померли, ще 389,292 людини одужали .

, з них 104 775 людей померли, ще . 11 березня ВООЗ оголосила с вітову пандемію через коронавірус. Тепер його фіксують навіть на маленьких островах.

Тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Більшість країн закрили свої кордони та запровадили жорсткий карантин. До прикладу, в Італії люди не можуть виходити на вулиці без потреби.

До прикладу, в Італії люди не можуть виходити на вулиці без потреби. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.



Обличчя лікарів після роботи у масках / Інфографіка 24 каналу