Відвезли до Мінська: у Москві журналіста затримали за статтю про вбитого в Білорусі IT-фахівця

2 жовтня 2021 , 14:53
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Джерело:

"Новая газета"

У Москві зник журналіст Геннадій Можейко, який написав матеріал про вбитого у білорусі програміста Андрія Зельцера. Згодом ЗМІ повідомили, що Можейко перебуває у СІЗО у Мінську.

Спершу Можейко перестав виходити на зв'язок. Правозахисники відразу припустили, що журналіст зник через свою публікацію статті про вбитого у Мінську програміста Зельцера.

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Можейко працював у "Комсомольській правді у Білорусі". Саме редакція видання і забила на сполох, коли журналіст раптово зник. Він жив сам, а до його батьків додзвонитися не змогли. 

Згодом повідомили, що ще 30 вересня Можейко був у Москві. Тим часом у його білоруській квартирі провели обшук. 

Сайт видання після публікації статті Можейка заблокували на вимогу білоруської влади. Місцеві телеграм-канали пов'язують саме з матеріалом про Зельцера. 

Загибель Зельцера: головне

  • Програміста Андрія Зельцера застрелили співробітники білоруського КДБ. Силовики увірвалися до помешкання, де загиблий мешкав з рідними.
  • Офіційні дані повідомили, що Зельцер нібито відкрив вогонь та вбив одного з силовиків.
  • Водночас знайомі програміста заявили: він міг опинитися під прицілом силовиків через свою роботу у компанії Epam Systems. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко розповідав, що її засновник начебто фінансує білоруської протести.
  • Окрім того, колега Зельцера припустила: чоловік міг "попасти" через власні публікації з біло-червоно-білою символікою.
Автор: Мар'яна Бекало