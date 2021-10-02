Відвезли до Мінська: у Москві журналіста затримали за статтю про вбитого в Білорусі IT-фахівця

У Москві зник журналіст Геннадій Можейко, який написав матеріал про вбитого у білорусі програміста Андрія Зельцера. Згодом ЗМІ повідомили, що Можейко перебуває у СІЗО у Мінську.

Спершу Можейко перестав виходити на зв'язок. Правозахисники відразу припустили, що журналіст зник через свою публікацію статті про вбитого у Мінську програміста Зельцера.

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Можейко працював у "Комсомольській правді у Білорусі". Саме редакція видання і забила на сполох, коли журналіст раптово зник. Він жив сам, а до його батьків додзвонитися не змогли.

Згодом повідомили, що ще 30 вересня Можейко був у Москві. Тим часом у його білоруській квартирі провели обшук.

Сайт видання після публікації статті Можейка заблокували на вимогу білоруської влади. Місцеві телеграм-канали пов'язують саме з матеріалом про Зельцера.

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