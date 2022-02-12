"Віджали" – слово нового часу: як орда розграбувала українців у Луганську

"Віджали" – слово нового часу. Після 2014 року стало можливим віджати машину, будинок, бізнес, телефон. Я зрозуміла, що чим багатша людина, тим легше вона виходить із усього. Далі читайте російською в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Чем больше теряешь, тем легче

Может, есть какой-то иммунитет к потерям, без которго в бизнесе не обойтись. Типа, терял уже, проходил через что-то похожее, заработает еще. И чем беднее человек, тем сильнее его личная драма на фоне этой войны.

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Знакомые рассказывали, как потеряли бизнес. Он стал местным, "национализированным", "государственным", как и многое другое. Рассказывал мне это один из прежних владельцев. Такой с виду неприметный мужичок, дедушка уже по возрасту. Хлопоты о внуках, семье дочери, их проблемах.

Поверить, что до войны он чем-то там воротил, сложно. Говорит, смог все это пережить, хотя до сих пор верит, что, вдруг все как-то вернется и наладится. Причем его зять, тоже ведь ирония, служит в местных "властных структурах". Зять в курсе истории, но помочь тестю не может ничем.

Я думаю, что именно хлопоты о внуках и помогли вырулить бывшему собственнику. Говорит, что его компаньон не пережил всего – умер. Стресс оказался слишком большим, принять эту потерю его напарник так и не смог.

Беззаконие оккупации

Я наблюдала с тех пор много историй. Отжатые заправки. Дома, в которых жили в 2014 году, а после снимали даже дверные ручки и уходили с ними. Рестораны, которые были социальными столовыми, банки, которые стали комендатурами, даже чужая одежда, в которой не брезговали выходить в телеэфир.

На вопрос, а как смогли это пережить бывшие владельцы, мне отвечали всегда шуткой – они богатые, им-то что. Не о тех, мол, думаешь. Как будто это революция 1917 года, когда все стали на какое-то время равны в своей бедности.

Знакомые еще долго искали свой микроавтобус, который опрометчиво оставили на платной стоянке летом 2014 года. Автобус оставили, а сами уехали. Вернувшись, не нашли ни сторожа, ни автобуса. Их ждала расписка с неразборчивой подписью, что их машину забрали на нужды фронта. После – долгие поиски, подняли связи, нашелся какой-то бывший одноклассник, который помог.

Ответ пришел официально – в автобус попал снаряд, его можно забрать с линии разграничения. То, что от него осталось. Думали, верить или нет. Но приняли и пережили.

В другой семье история похожая. Там ушел сторож, и растащили все оборудование. Весь цех. Вернувшись, люди поняли, что от офиса и цеха остались посеченные стены и все. Но справились.

У еще одних знакомых выставили окно и вынесли все инструменты. Причем именно инструменты были самыми дорогими, и жаль их было больше всего. Но тоже смогли пережить. Какой ценой – вопрос уже другой.



Для многих жителей кража чужого имущества и даже бизнеса стала привычным делом / Фото "Аргумент"

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Легкая нажива на чужом деле всей жизни

Одним из самых крупных и самых обсуждаемых событий из области "отжали" стала смена собственников в сети супермаркетов "Абсолют" и "Водомир". Смена принудительная и, понятно, без официальной покупки.

Хозяин коммерческой структуры все последние восемь лет жил в Киеве. Свою сеть оставил тем, кто в ней работал до войны. Как-то вопрос с деньгами решили – высылали обозначенную сумму владельцу в Киев.

Перед Новым годом всех сотрудников ждал сюрприз – офис опечатали, компьютеры взяли на проверку, а вместе с ними и сотрудников бухгалтерии. И после без передышки официально объявили о смене владельцев. Понятно, ими стали местные и "политически надежные" бизнесмены.

Знаете, в чем шутка юмора? Директора сети остались прежними. Сменили только тех, кто передавал сумки с деньгами хозяину, то есть высшее руководство компании.

Поэтому для продавцов все прошло без видимых перемен, и если стресс и был у кого-то, то только у тех, кто зарабатывал на сети супермаркетов долгие годы. Кстати, время до 2014 года было по-настоящему золотым для этой сети.

Тысячи сотрудников, династии работали там, доверяя семейный доход одной компании, росли в этой фирме, двигались вверх. Поэтому то, что произошло, для многих – конец эпохи. Той эпохи, в которой дарили за преданность компании золотые кулоны, а руководители выезжали на обучение за рубеж.

Так убивают человечность

"Отжали" – новое слово. Смешное, если оно не касается тебя. Знакомая попала случайно на такой бал, когда грабили один из местных супермаркетов. Человек с оружием сказал тогда: "У вас пять минут взять то, что сможете унести".

Моя знакомая только дома поняла, что набрала платьишек для новорожденных и деревянную скалку, – ей ничего из этого было не нужно. Азарт и страх сделали свое дело. И осадок, жуткий осадок от всего, остался. Временное помешательство, которое никогда уже не вернет тебя в прошлое.

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