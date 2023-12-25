Вифлеєм перетворився на місто-привид у Святвечір: святкування припинено через війну

Біблійне місце народження Ісуса, яке зазвичай на Різдво переповнене святковими вогнями та паломниками, цьогрріч стало схожим на місто-привид. Святкування у Вифлеємі були скасовані через війну Ізраїлю та ХАМАСу.

Площа Менжер цьогоріч без різдвяної ялинки. Натомість десятки палестинських силовиків патрулюють площу. На кадрах, які публікують міжнародні ЗМІ з міста, і дійсно можна побачити порожнє місто.

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Видання AP цитує Джона Вінь, францисканського ченця із В'єтнаму, який живе в Єрусалимі шість років, який каже, що цього року "без різдвяної ялинки і без вогнів у місті – просто темрява".

Вінь зазначив, що він завжди приїжджає до Вифлеєму, щоб відзначити Різдво, але цей рік був сумним. Він дивився на вертеп на площі Менжер з немовлям Ісусом, загорнутим у білу плащаницю, що нагадало йому про тисячі дітей, убитих у боях у Секторі Гази.

Колючий дріт оточував сцену, сірі уламки не відбивали радісних вогнів і спалахів кольорів, які зазвичай заповнюють площу на свята. Холодна дощова погода додала похмурого настрою,

– пише видання.



Пустий Єрусалим цьогоріч / Фото AP

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста. Приблизно 70% доходів Вифлеєму припадає на туризм — майже весь цей прибуток – на час Різдвяного сезону.

Що відбувається в Єрусалимі / Фото AP

Багато великих авіакомпаній скасовують рейси до Ізраїлю і кількість іноземних туристів зменшилась. Місцева влада каже, що понад 70 готелів у Вифлеємі були змушені закритися, залишивши тисячі людей без роботи.

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