"Вигнали окупантів як тарганів": Харків під надійним захистом українських сил

Попри активну атаку Харкова ворогу не вдалося досягнути жодних своїх цілей. Місто під надійним захистом, напад російських окупантів відбито.

Українським захисникам вдалося відбити атаку російських окупантів на Харків. Колони з технікою знищені, а диверсійні групи ліквідовані.

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Харків під надійним захистом

Українським захисникам вдалося зупинити фури з російськими солдатами та "розігнати окупантів як тарганів".

Також нашим хлопцям вдається контролювати Північну Салтівку, яку обстрілює ворог. Також наші сили зайняли Дергачі та Чугуїв. В українських сил є чіткий план, як прогнати окупантів з Харкова.

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