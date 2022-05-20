Вигорають цілі вулиці: Луганщина щодня під нещадними обстрілами, за добу загинуло 13 людей

Російські окупанти нещадно обстрілюють Луганщину кожного дня. В області вигорають цілі вулиці. За добу 19 травня там загинуло 13 людей.

12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

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За добу 19 травня окупанти обстріляли безліч будинків, внаслідок чого виникали масові пожежі. Подекуди вигорали цілі вулиці, як от у Нирковому – 5 житлових господарств поспіль.

Окрім того, в Золотому горіли 6 будівель, у Врубівці – 3, ще 3 – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.

Російські загарбники штурмували Сєвєродонецьк, але успіху не мали. Вони зазнали втрат в особовому складі та відступили

Пожежі внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині / Фото Сергія Гайдая

Ситуація на фронті станом на ранок 20 травня

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються проводити контратаки та повітряну розвідку. Тривали бої в районі Тернової та Веселого.

На Сіверському напрямку загарбники обладнують позиції в районі Азаровки Брянської області. Вони обстріляли Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем'яч Чернігівської області.

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районі Довгенького, Великої Комишувахи та Долини.

На Донецькому напрямку ворог активізував наступ та штурм. На Лиманському напрямку він періодично обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Діброви та Закітного.

Окупанти атакували Сєвєродонецьк, але успіху не мали. Тривають бої в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку наступали в районі Вискриви, а на Авдіївському – на Веселе. На Курахівському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру, наступав у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

Бої за Херсонщину ще можуть продовжуватися. Окупанти хочуть вийти на адміністративні межі області та посилити свої позиції.

На Волинському, Поліському, Південнобузькому та Бессарабському напрямках відносно спокійно.

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