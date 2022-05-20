Вигорають цілі вулиці: Луганщина щодня під нещадними обстрілами, за добу загинуло 13 людей
20 травня 2022 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупанти нещадно обстрілюють Луганщину кожного дня. В області вигорають цілі вулиці. За добу 19 травня там загинуло 13 людей.
12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Про це повідомив голова Луганської ОВА.
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За добу 19 травня окупанти обстріляли безліч будинків, внаслідок чого виникали масові пожежі. Подекуди вигорали цілі вулиці, як от у Нирковому – 5 житлових господарств поспіль.
Окрім того, в Золотому горіли 6 будівель, у Врубівці – 3, ще 3 – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.
Російські загарбники штурмували Сєвєродонецьк, але успіху не мали. Вони зазнали втрат в особовому складі та відступили
Пожежі внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині / Фото Сергія Гайдая
Ситуація на фронті станом на ранок 20 травня
- На Харківському напрямку російські окупанти намагаються проводити контратаки та повітряну розвідку. Тривали бої в районі Тернової та Веселого.
- На Сіверському напрямку загарбники обладнують позиції в районі Азаровки Брянської області. Вони обстріляли Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем'яч Чернігівської області.
- На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районі Довгенького, Великої Комишувахи та Долини.
- На Донецькому напрямку ворог активізував наступ та штурм. На Лиманському напрямку він періодично обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Діброви та Закітного.
- Окупанти атакували Сєвєродонецьк, але успіху не мали. Тривають бої в районі Тошківки.
- На Бахмутському напрямку наступали в районі Вискриви, а на Авдіївському – на Веселе. На Курахівському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру, наступав у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу.
- На Південнобузькому напрямку загарбники обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.
- Бої за Херсонщину ще можуть продовжуватися. Окупанти хочуть вийти на адміністративні межі області та посилити свої позиції.
- На Волинському, Поліському, Південнобузькому та Бессарабському напрямках відносно спокійно.
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