Вигоріли вщент: у Воронежі знищено 2 дорогі комплекси РЕБ "Житель"

У ніч з 27 на 28 січня у Воронежі було знищено російські комплекси радіолокаційної боротьби. Окупанти планували відправити їх в зону бойових дій, втім, пожежа зжерла двох "Жителів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Знищення комплексів РЕБ "Житель" у Воронежі 28 січня

Дорогі російські комплекси РЕБ згоріли у Воронежі в ніч на 28 січня. Автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де окупанти виготовляють.

Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у Воронежі зжерла обидвох Житєлів",

– наголосили в ГУР.

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Знищено 2 комплекси РЕБ "Житель": дивіться відео

Довідка. Р-330Ж "Житель" – російська автоматизована станція постановки перешкод. Забезпечує автоматизоване виявлення, синхронне пеленгування джерел випромінювання у діапазоні частот від 100 до 2000 МГц; визначення координат виявлених джерел випромінювання; автоматизоване радіоелектронне придушення ліній УКХ радіозв'язку, приймальних пристроїв базових станцій стільникового зв'язку, терміналів супутникового зв'язку Inmarsat, Iridium та абонентських станцій навігаційної системи GPS.



"Житель" здатний перешкоджати супутниковому зв'язку, мобільному зв'язку МТС 1900 та навігаційним системам. Постановка перешкод здійснюється у радіусі 30 кілометрів.