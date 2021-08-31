Виготовляли фальшиві документи: СБУ провела вдалу спецоперацію зі спецслужбами США

Служба безпеки України спільно зі американськими правоохоронцями ліквідувала групу злочинців, які виготовляли фальшиві документи. Угруповання діяло на території Львова.

Зловмисники виготовляли підроблені документи будь-якої складності. Свої послуги вони рекламували через анонімний сервер у мережі "Darknet".

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Як діяло угруповання

Зловмисники здебільшого виготовляли підроблені ID-картки, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. Зазвичай, їхніми послугами користувалися нелегальні мігранти з Близького Сходу, які хотіли "легалізуватися" на території країн Заходу.

Члени угруповання виготовляли кілька десятків фальшивок на місяць. Після цього вони переправляли їх за кордон через водіїв міжнародних перевезень.



СБУ викрила злочинців, які виготовляли фальшиві документи / Фото пресслужби СБУ

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Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання зловмисників та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи. Під час цього вони вилучили:

печатки;

бланки;

голограми;

комп'ютерну техніку.

У справі відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.