Вигулював собаку: у Тростянці чоловік підірвався на вибухівці

На Сумцині чоловік вигулював собаку в лісі та підірвався на ворожій вибухівці. Зараз він у лікарні, де всю необхідну допомогу надають медики.

Трагедія трапилася 16 квітня. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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На Сумщині продовжують розмінування

У Сумській області продовжують розмінування, однак трапляються і трагічні випадки. Такий як і з чоловіком у Тростянці.

Вчора у Тростянці чоловік, вигулюючи собаку в лісі, підірвався на вибухівці, залишеній російськими військовими. Постраждалого із пораненнями доставили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу,

– повідомив Живицький.

За словами голови ОВА, у Конотопському районі за минулу добу знешкодили 3 боєприпаси, а в Сумському – 8.

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