2 тисячі військових могли опинитися в оточенні: у 3 штурмовій розповіли про найважчу операцію

Військові 3-ї штурмової бригади стримували противника в Авдіївці протягом 10 днів. Від того наскільки ефективними були їх дії залежала доля майже 2-тисячного війська.

Про це розповів командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. За його словами, раніше таких операцій у ЗСУ не було.

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Маневр із відступом

"Ми розуміли, що якщо ми посипемося, то півтора-двотисячне угруповання українських військ опиниться в повному оточенні. І це була найважча операція. Здається, таких операцій у ЗСУ не було, тому що тоді моєму батальйону довелося робити маневр із відступом", – зазначив Кухарчук.

Він також пояснив, чому цей маневр найскладніший. За словами військовового, будь-який маневр із відступом завжди "передбачає не відступ, а втечу підрозділу".

Нам довелося дочекатися повного виходу українських військ з Авдіївки, і тільки після цього мій батальйон виходив звідти. Ми були відрізані від бригади, що знаходилася в цей момент на Коксохімі і так само там тримала оборону (і так само їм було дуже важко),

– наголосив командир.

Інтенсивність боїв найвища за історію боїв

Кухарчук уточнив, що тоді на українських військових наступало 7 бригад противника, і інтенсивність боїв була найвищою за всю історію війни.

"Було дуже важко, було дуже морально важко. Але нам є чим пишатися. Ми цю історію докрутили до кінця з мінімальними втратами. І жодного пораненого ми не залишили в Авдіївці", – зазначив командир.

. Українські війська 17 лютого 2024 року вийшли з Авдіївки. Про рішення повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. З 2014 року та до цього моменту Авдіївка була найближчим до Донецька містом під контролем української армії.