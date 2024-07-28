У 2022 році росіяни вчинили теракт у колонії Оленівки, де утримували українських військовополонених. На тлі других роковин трагедії командир "Азову" різко звернувся до влади.

У ніч на 29 липня росіяни обстріляли колонію в Оленівці. Тоді загинуло понад 50 українських воїнів, захисників "Азовсталі", ще більше як 130 отримали поранення.

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"Скоро вам нікого буде обмінювати"

У дописі в Facebook командир бригади "Азов" Денис Прокопенко нагадав умови, на яких бійці виходили з території "Азовсталі" у травні 2022 року.

Тоді нашим військовим гарантували збереження життя, незастосування тортур та якнайшвидші обміни. Гарантами виступали ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, російська сторона та військово-політичне керівництво України

Жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок,

– підсумував Прокопенко.

Командир зазначив, що росіяни наплювали на домовленості. Апогеєм порушення ними законів та звичаїв ведення війни стала страта 53-х беззбройних азовців в Оленівці. За словами Редіса, сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених.

У день, коли вся країна схиляє голови перед загиблими в Оленівці азовцями, мені не дає спокою лише одне питання: чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу Маріупольського гарнізону усіх зусиль, пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, аби обіцяні через 3-4 місяці після виходу з "Азовсталі" обміни стались?,

– йдеться у повідомленні командира.

Прокопенко підкреслив, що неможливо передати словами, що таке один день у російському полоні. Це постійні катування, голод, показові страти, довічні ув'язнення.

"Скоро вам нікого буде обмінювати", – підсумував "Редіс.